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Totemler Yerleştirildi

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Totemler Yerleştirildi
Düzce Belediyesi tarafından cadde ve bulvarlara uygulanan LED ekranlı tabela uygulamasında sıra İstanbul Caddesine geldi.

Düzce Belediyesi tarafından cadde ve bulvarlara uygulanan LED ekranlı tabela uygulamasında sıra İstanbul Caddesine geldi. Düzce Belediyesi meydanına konumlandırılan totem ile cadde üzerinde şık bir görünüm sağlandı.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından merkez genelindeki cadde ve bulvarlar üzerinde başlatılan peyzaj çalışmaları devam ediyor. Daha önce Mehmet Akif ve Servet Bucurgat caddelerinde uygulanan LED ekranlı tabelaların üçüncüsü İstanbul Caddesi üzerinde uygulandı. Düzce Belediye meydanında caddeye dönük olarak konumlandırılan LED ekranlı cadde tabelası sayesinde estetik bir görüntü elde edildi. Cadde ve bulvarlar için hazırlanan tabelalar kısa süre içinde belirlenen yerlerde uygulanacak.

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