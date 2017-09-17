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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu’nun Mutlu Günü

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu’nun Mutlu Günü
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun kızı Nigar Büşra Gümrükçüoğlu ile Taha Hanoğlu düzenlenen törenle dünya evine...

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun kızı Nigar Büşra Gümrükçüoğlu ile Taha Hanoğlu düzenlenen törenle dünya evine girdi. Törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, "3 çocuk fantezi değil ilmi bir hakikattir" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun kızı Nigar Büşra Gümrükçüoğlu ile Taha Hanoğlu, Miniatürk'te düzenlenen törenle dünya evine girdi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın kıydığı nikahta, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Medipol Üniversitesi Rektörü Sabahattin Aydın nikah şahitliği yaptı. Törene siyaset, sanat ve iş dünyasından bin 500'e yakın davetli katıldı. Çifte evlilik cüzdanını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman verirken, yeni çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Yeni evli çifte birlik ve beraberliğin önemini anlatan Kahraman, "Nikah cüzdanını vermek bir mesele haline geldi. Bizim zamanımızda böyle şeyler olmazdı, nikah cüzdanı bir hakimiyet belgesi değil beraberliğin resmi belgesidir. Şimdi hanımefendiler cüzdanı geline vermemi istiyorlar, beyler de damada versem diye düşünüyorlardır. Önemli olan evin içinde huzurdur, birbirinize beyefendi hanımefendi diye hitap edin. Bu yüzden bir olun birlik olun bu sebepten cüzdanı ikinize birden veriyorum" dedi.

"3 çocuk fantezi değil ilmi bir hakikattir"

Çocuk sayısı konusunda Cumhurbaşkanı'nın öğütlerini de hatırlatan Kahraman, "Çocuklar, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuk konusunda nasihatlerini unutmayın. 3 çocuk bir fantezi değil ilmi bir hakikattir ve elzemiyettir. Genç nüfus kalkınmaya vesiledir, ailenin kalkınmasına vesiledir ve ülkelerin takip ettiği siyaset de budur. Cenabı Allah kendine kul, habibine ümmet evlatlar yetiştirmenizi nasip eylesin" şeklinde konuştu.

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