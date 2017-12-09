Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Çevre Ödülü’

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliği alanında yaptığı çalışmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliği alanında yaptığı çalışmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından iklim değişikliği konusunda; araştırma, bilgi, bilinç, tutum ve becerilerin arttırılması ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilerek iklim değişikliği ile mücadelenin güçlendirilmesi amacı ile yürütülen "İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi'nin ödül töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde "Yerel Yönetimlerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Bileşini" kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliği alanındaki çalışmaları ödüle layık görüldü. Büyükşehir belediyelerinin çalışmalarıyla katıldığı yarışmada Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları üçüncü olurken, Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Songül Bayrak aldı.