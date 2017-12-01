Trabzon Havalimanı’nda Pist Çalışmaları Tamamlandı

Trabzon Havalimanı'nda pist başı dönüş cebinin büyütülmesi projesi kapsamında başlayan çalışmalar tamamlandı.
Trabzon Havalimanı'nda 1 Kasım tarihinde sabah saat 10.50'deki son uçağın kalkışının ardından başlayan pist başı dönüş cebinin büyütülmesi projesi çalışmaları tamamlandı. Her yıl yaklaşık 4 milyon kişinin kullandığı Trabzon Havalimanı'nda yapılan çalışmalar esnasında saat 11.00-16.00 arası uçuş trafiğine kapanmıştı. Çalışmalar esnasında tarihinin en sakin günlerini yaşayan Trabzon Havalimanı çalışmaların tamamlanmasıyla bugün içinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 20'ye yakın uçuş gerçekleştirecek.
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