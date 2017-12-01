Trabzon Havalimanı’nda Pist Çalışmaları Tamamlandı

Trabzon Havalimanı'nda pist başı dönüş cebinin büyütülmesi projesi kapsamında başlayan çalışmalar tamamlandı.

Trabzon Havalimanı'nda pist başı dönüş cebinin büyütülmesi projesi kapsamında başlayan çalışmalar tamamlandı.

Trabzon Havalimanı'nda 1 Kasım tarihinde sabah saat 10.50'deki son uçağın kalkışının ardından başlayan pist başı dönüş cebinin büyütülmesi projesi çalışmaları tamamlandı. Her yıl yaklaşık 4 milyon kişinin kullandığı Trabzon Havalimanı'nda yapılan çalışmalar esnasında saat 11.00-16.00 arası uçuş trafiğine kapanmıştı. Çalışmalar esnasında tarihinin en sakin günlerini yaşayan Trabzon Havalimanı çalışmaların tamamlanmasıyla bugün içinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 20'ye yakın uçuş gerçekleştirecek.