Trabzon Limanı Borsa’da İşlem Gören İlk Liman Olacak

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş, halka arz çalışmaları başlattı.

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş, halka arz çalışmaları başlattı. Halka arzın 2018 yılının ilk aylarında tamamlanması ve Trabzon Limanı'nın yüzde 30'unun Borsa İstanbul'a (BİST) kote olması planlanıyor. Halka arzla birlikte Trabzon Limanı BİST'te işlem gören ilk liman unvanına sahip olacak.

Albayrak Grubu'nun 2033 yılının sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu ve stratejik bir konuma sahip Trabzon Limanı, halka arz için düğmeye bastı. İstikrarlı gelir yapısı ile dikkat çeken Trabzon Limanı'nın halka arzı için Deniz Yatırım ile anlaşma imzalandı. Trabzon Limanı İşletmeciliği A.Ş.'nin 21 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30'una tekabül eden ve Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'ye ait 6.300.000 TL nominal değerli payın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye (BİST) başvuruda bulunuldu. Halka arzın SPK ve BİST yönetiminin onayları çerçevesinde 2018 yılı başlarında tamamlanması hedefleniyor.

Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Trabzon Limanı, Osmanlı İmparatorluğu'nun beş önemli limanından biri olarak uzun yıllar hizmet verdi. 8 Temmuz 1946'da temeli atılan yeni liman ise artan gemi trafiğine cevap verebilmesi için 1980'de başlayan çalışmalar ile modernize edildi. 2003 yılında 30 yıllık işletme hakkı Albayrak Grubu tarafından alındıktan sonra Trabzon Limanı'nın elleçleme kapasitesi yapılan yatırımlarla 3.9 milyon tondan 10 milyon tona çıkarıldı. Trabzon Limanı bugün elleçlediği yük miktarı ve liman sahası büyüklüğü ile Doğu Karadeniz Bölümü'nde bulunan en büyük liman konumunda.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, "Trabzon Limanı, sahip olduğu modern altyapı ve makine parkı ile ek yatırıma ihtiyaç duymaksızın müşterilerinin genel, dökme ve konteyner yüklerini elleçleme kabiliyetine sahip bir liman. Halka açılma çalışmaları çerçevesinde Deniz Yatırım'la anlaştık. SPK ve Borsa İstanbul'a başvurularımızı yaptık. Borsa'da işlem görecek ilk liman olacağımız için gururluyuz" diye konuştu.

Trabzon Limanı'nı "Doğu'nun Batı'ya Açılan Kapısı" olarak nitelendirdiklerini belirten Ermiş, "Dünyanın yükselen ekonomileri doğuda, limanımız ise doğunun batıya açılan en efektif kapısı konumunda. Ayrıca Trabzon Limanı'nın kuzeydoğu ve doğu bölgeleriyle olan karayolu bağlantısı, yapımı kısa süre içinde tamamlanacak olan yeni Maçka Tüneli ve Kop Dağı Tünel Geçişi projeleri ile lojistik avantajı artacak. Halka açılmamız, kurumsal yönetim anlayışının şirket faaliyetlerine yön vermesi ve şirketin kurumsallaşmayı bir ileri safhaya taşıması anlamına gelecek. Faaliyetlerimizi daha sağlam temeller üzerinde sürdürme imkânı sunacak" dedi.

Gelirlerinin tamamı döviz bazlı

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman da Trabzon Limanı'nın yatırımcılarla buluşmasına aracılık etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Akosman şöyle konuştu:

"Trabzon Limanı, bulunduğu coğrafi konumla, yükselen doğu ülkeleri ile Rusya ve İran pazarları için stratejik konumu ve karayolu bağlantıları değerlendirildiğinde önemli potansiyele sahip. Albayrak Grubu şirketi Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. uzun yıllardır konusunda uzman ve tecrübeli bir yönetim tarafından idare ediliyor. Gerek liman işletmesi gerekse küresel ve bölgesel ihtiyaçlar ile potansiyele son derece hakim bir yönetimin idaresi, Liman'a rekabet avantajı sağlıyor. Trabzon Limanı istikrarlı elleçleme hacmi ile güçlü bir gelir yapısına sahip. Ayrıca Şirket'in gelirlerinin döviz bazında olması döviz kurundaki seviye itibariyle avantaj sağlamakta ve kur riskine yönelik önemli koruma imkanı sunmaktadır. Böyle bir şirketin halka arzına aracılık etmek ve borsaya güçlü bir şirket daha kazandırmak bize büyük heyecan veriyor."