Trabzon Limanı Son 30 Yılın Rekorunu Kırdı

Trabzon Limanı İşletme Müdürü Muzaffer Ermiş, 2016 yılında son 30 yılın en verimli dönemini yaşadıklarını belirterek bu dönemde yaklaşık 3 milyon...

Trabzon Limanı İşletme Müdürü Muzaffer Ermiş, 2016 yılında son 30 yılın en verimli dönemini yaşadıklarını belirterek bu dönemde yaklaşık 3 milyon tonluk fiili elleçme ile rekor kırıldığını söyledi.

Trabzon Limanı'ndan dünyanın farklı ülkelerine ihracat ve ithalat yapıldığını özellikle hububat bakımından transit ticarette adeta üs durumunda bulunduğunu belirten Ermiş, "2016 yılı Trabzon Limanı için verimli geçen bir yıl olmuştur. Son 30 yılın istatistiklere baktığımız zaman 2016 yılında yaklaşık 3 milyon tonluk elleçleme (gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi) ile adeta rekor kırılmıştır. Geçtiğimiz yıl içerisinde sanayide ve ekonomideki yavaşlamalardaki olumsuz şartlara rağmen Trabzon Limanı yaptığı atılımlar ve yatırımlar sayesinde müşterilerine vermiş olduğu iyi hizmetle bu süreci başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Ayrıca Trabzon Limanı uluslararası geçiş noktasında yer alması dolayısıyla özellikle hububat açısından transit ticarette merkez üs konumu üstlenerek başarıya imza atmıştır" dedi.

Trabzon Limanı'nın devralınmasından geçen 13 yıllık sürede, yapılan 45 milyon dolar yatırımla kaliteyi yükselttiklerini, yatırımlar sayesinde limandan konteyner gemi trafiğinin sağlandığını kaydeden Ermiş, "Limanımızda kömür ithalatı ilk sırayı almaktadır. Trabzon başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya uzanan bir kömür süreci var. İthalatta kömür önemli bir ürün olarak önümüzde durmakta. Trabzon Limanı'nın, Albayrak tarafından devralınmasından önce devlet yatırımlarının yetersiz olmasından ötürü konteyner gemi trafiği yapılamıyordu. Dolayısıyla ihracatçılarımız, ihracatlarını İstanbul, İzmir, Mersin limanlarından yapıyordu. Trabzon Limanı'na 13 yılda yaklaşık 45 milyon dolarlık bir yatırımla gerek fiziki gerekse hizmet araçlarıyla yapısını değiştirerek kalitesini yükselttik. Bu sayede limana konteyner seferleri düzenlenmeye başladı. Bu şu sonucu ortaya koydu. Trabzon'daki ihracatçımızın ayağına ihracatı getirdik" diye konuştu.

Trabzon Limanı'nın batı ile doğu arasında hububat aktarma istasyonu görevi yaptığını belirten Ermiş, "Trabzon'dan işlenmiş mamul malzemeler konteynerlerle 116 ülkeye ihraç edilmektedir. İthalatta baş kalem kömür gelmektedir. Ülkemizde zaman zaman da ekmeklik unun dışında kaliteli buğday ithal edilmek suretiyle bölgedeki fabrikalara hizmet sağlanmakta. Rusya'dan, Ukrayna'dan, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan gelen buğday, mısır, yulaf, ay çekirdeği, soya fasulyesi gibi ürünler Trabzon Serbest Bölgesi'nde, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş ile birlikte Albayrak tarafından bir takım elemisyondan geçirilmek suretiyle hububatın ana vatanı olan Kanada'ya ve Amerika'ya gönderilmektedir. Dolayısıyla Trabzon limanı bir nevi Batı ve Doğu arasındaki hububat aktarma istasyonu olarak da görev yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Trabzon'un kruvazör turizmi için önemli bir uğrak noktası olduğunu belirten Ermiş, gelecek adına ümitli olduklarını belirterek "Önceki sene 40 kadar kruvazör gemi limanımıza gelmişti. 16 bin civarında da yolcu giriş çıkışı yapıldı. Bu şimdiye kadar görülmemiş bir sayıydı. Gelecek adına ümitsiz değiliz. Trabzon kruvazör turizmin parlayan yıldızıdır. Sümela ören yeri restorasyonunun bir an önce tamamlanıp hizmete açılmasıyla tekrar hareketliliği yakalayacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.