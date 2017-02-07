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Trabzon Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı

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Trabzon Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı
Trabzon merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 18 polis ve 4 asker gözaltına alındı.

Trabzon merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 18 polis ve 4 asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, Trabzon TEM Şube ekiplerince Trabzon merkezli Samsun, Iğdır, Erzurum, Ankara, Kocaeli, Gaziantep ve Yozgat ilerinde yapılan operasyonda içlerinde emniyet müdürlerinin de bulunduğu BY-Lock kullandığı tespit edilen 18 polis ve 4 rütbeli asker gözaltına alındı.

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