Trabzon Şehir Müzesi 24 Şubat’ta Ziyarete Açılacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'a kazandırılan Şehir Müzesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Trabzon'un düşman...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'a kazandırılan Şehir Müzesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ziyarete açılacak.

Trabzon Şehir Müzesi'nin Türkiye'deki şehir müzeleri içinde çok farklı bir yere sahip olacağını ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Trabzon'un tarihine, kültürüne, kadim geçmişine yakışan şehir müzesi, Trabzon'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 24 Şubat'ta, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun katılacağı törenle halkımızın ziyaretine açılacaktır. Bu önemli yatırımın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen, başta buranın bağış olarak iç dizaynının yapılması ve düzenlenmesinde gayretini her zaman özenle andığımız Oltan Vakfına, sanatçılarımıza, mesai arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese bu tarihi şehrin halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Emeklerine yüreklerine sağlık, iyi ki varlar. Şehrimize kazandırdığımız bu eser gönlümüzde ayrıca çok büyük bir yer etmiştir. Buranın 24 saat yaşayan Türkiye şehir müzeleri içinde çok büyük bir örnek olacağına inanıyorum. Bütün dünyanın izlemesine sunuyoruz" diye konuştu.

Proje kapsamında eski Merkez Bankası Trabzon Şehir Müzesi'ne dönüştürülürken, bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere 3 kattan oluşuyor. Trabzon Şehir Müzesi'nde Trabzon'un şehir tarihiyle ilgili görsellerin yanı sıra coğrafi işaretler ve tarihi eserler de yer alıyor.