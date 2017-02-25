Trabzon’a 2016 Yılında Toplam 2 Milyon 345 Bin 313 Turist Ziyaret Etti

Trabzon'a 2016 yılında toplam 2 milyon 345 bin 313 turist geldiği belirtildi.

Trabzon'a 2016 yılında toplam 2 milyon 345 bin 313 turist geldiği belirtildi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce (TESOB) yürütülen "Turisti Kazanan Geleceği Kazanır Projesi'nin kapanışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle yapıldı.

Törende ilk olarak konuşan TESOB Başkanı Metin Kara, projelerine her zaman destek veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek "1 Mart 2016'da başlayan ve bugün kapanışını yaptığımız, 40 kursiyerimizin katıldığı "Turisti Kazanan Geleceği Kazanır Projesi'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük önem verdiği istihdam seferberliği noktasında bölge ekonomisine ve istihdamına büyük katkı vereceğine inanıyoruz. Devlet, özel sektör ve yerel yönetimlerin el ele vermesi durumunda aşılamayacak engel kalmaz. Aş ve iş derdini çözemediğimiz yerde huzur ve güven ortamı sağlanamaz. İşsizliğin düşmesi bir kişiye veya kuruma bağlı bir durum değil. Taşın altına herkes elini sokmalı. TESOB olarak biz de bu noktada sorumlu davranıyor, yaptığımız proje çalışmalarıyla gençlerimize istihdam alanı yaratıyoruz. Turisti kazanan geleceği kazanır projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimizin bölgemizde ve ilimizde turizm sektörüne büyük katkılar sağlayacaklarına inanıyorum. Bu proje ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde turizm sektöründe görev yapan nitelikli personel sayısını artırmayı, bölgede turizmin kalitesini yükseltmeyi, genç istihdamı desteklemeyi ve işsizlik oranını azaltmayı amaçlıyoruz. Her geçen gün kendimizi yenilemek ve çağa ayak uydurmak zorundayız. Turizm potansiyelinden azami ölçüde yararlanabilmemiz için mutlak suretle hizmet kalitesini artırmak, müşteri beklentilerini üst düzeyde tutarak sektörden daha fazla pay almaya odaklanmalıyız" dedi.

Başkan Kara, TESOB olarak turizm sezonunun yaklaştığı günlerde denetimlerini sıklaştırdıklarını da belirterek "Tarifesi olmayan esnaflarımızı uyarıyoruz. Tarife konusuna özellikle büyük önem veriyoruz. 14 Kasım 2016-10 Şubat 2017 tarihleri arasında 5 ilçede denetimlerimizi tamamladık. Bu ilçelerde 2 bin 171 işyerinden sadece bin 29 işyerinin tarifesi olduğunu tespit ettik. Tarife almamakta veya asmamakta direnen esnaflarımızla ilgili de yaptırımlarımızın mutlaka olacağını buradan belirtmek istiyorum. Bu konudaki aksaklıklara asla göz yummayacağız. Belli bölgelerde kullanımda olan İngilizce ve Arapça tarifeleri tüm ilçelerimize yayarak, turistlerin güvenilir şekilde esnafımızdan alışveriş yapmasının yolunu açacağız. Bölge turizminin kanayan yarası konusundaki dengesiz fiyat politikalarının önüne geçmek için TESOB olarak elimizden geleni yaparken, resmi kurumlardan ve özellikle ilçelerdeki esnaf teşkilatlarımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu.

"Yağ var, mısır unu var, peynir var, tava var; O zaman niçin muhlama yapmıyoruz?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin güzel projeye imza attığını, Trabzon'un gençlerinin ve Türkiye'nin geleceği için büyük katkı sunduğunu ifade ederek "Trabzon potansiyeli olan bir şehirdir. Ticari, tarım, turizm, sanayi potansiyeli var. En önemlisi bunların hepsini besleyecek ölçüde genç ve yetenekli insan potansiyeli var. O zaman kendimize sormamız gereken soru şudur; yağ var, mısır unu var, peynir var, tava var. O zaman niçin muhlama yapmıyoruz? Türkiye ekonomisinde kendine ait önemli bir paya sahip bir şehir Trabzon. Ancak genç ve dinamik nüfusumuzu, eğitimli olsalar dahi iş piyasasıyla buluşturamıyoruz. Çünkü ya eğitimleri yeterli olmuyor, ya da aldıkları eğitim Trabzon'daki istihdam piyasasının talepleriyle birebir örtüşmüyor. Bunun sonucunda da işsizlik ve göç verme durumu problem olarak ortaya çıkıyor. Bugünkü projemiz de; tam da bu anlattığım soruna çözüm üretmek ve ortadan kaldırabilmek için, iş piyasasının beklentileriyle insanımızın ortaya koyduğu arzı birbiriyle bütünleştiren ve istihdamı en iyi noktada buluşturan bir anlayışa sahiptir. Bu kapsamda eğitim almış kardeşlerimizden bir kısmı henüz sertifikasını almadan çalışmaya başlamış durumdadır. Atılan adım doğru bir adımdır. Gidilen yol doğru bir yoldur" ifadelerini kulandı.

"2017 yılına turizmde iyi başladık"

Bakan Soylu, Trabzon turizminin 2017 yılına çok iyi başladığını da ifade ederek bazı rakamlar paylaştı. Soylu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"2016 yılında Trabzon'a 1 milyon 484 bin 513 yerli, 860 bin 800 yabancı turist geldi. 2016'da Trabzon'a toplam 2 milyon 345 bin 313 turist gelmiş oldu. Bu bizim doğal zenginliğimizin, tarihi zenginliğimizin, insanımızın hizmetle ortaya koyduğu bir başarıdır. Ama bu seneye nasıl başlayacağımız önemliydi. Çok kuvvetli başladık. 2016 ve 2017 Ocak ayı hava ve deniz hudut kapılarındaki yabancı turist sayılarını vermek istiyorum. 2016 Ocak ayında Trabzon'a 785 turist gelmiş. Oysa bu yıl tam tamına 3 bin 892 yabancı turist hava ve deniz hudut kapılarından giriş yaptı. Yani geçen yılın 5.5 katından fazla turist gelmiştir. Yapılan tesisleriyle, heyecanla Trabzon bu tabloyu ortaya koymaktadır. Trabzon turizm ruhunu her dakika içinde hissetmektedir. Onun için bu program önemlidir. Bir girişime herkes destek vermelidir. Bu ortak bir ruhtur ve bu ruha ait olarak Trabzon'da önemli bir süreç ortaya koyulmaktadır. Herkes elinden geleni yapmakta ve büyük gayret ortaya koymaktadır. Biz de bu ilin milletvekilleri olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu projeler, sadece maaşlı çalışacak kişiler değil, belki de ilerideki turizm yatırımcılarını yetiştirecektir. Bugün burada olmaktan ve bu çalışmanın neticesini bu pırıl pırıl genç kardeşlerimizde görmekten büyük mutluluk duydum. Özellikle genç istihdamı artırmaya yönelik eğitim projelerine öncelik vermek durumundayız. Çalışma hayatına girmesine vesile olduğumuz bir tek gencin duası bile Allah katında amellerin en güzellerin birisi olacaktır. Bu konuda sizlerin sağduyusuna ve gayretlerine inanıyor ve güveniyorum."

Toplantının sonunda TESOB Başkanı Metin Kara, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya üzerinde tuğra ve Türk bayrağı bulunan, el işçiliğiyle yapılan bakır işlemeli bir sini hediye etti.