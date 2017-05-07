Trabzon’da “10. Uluslararası Öğrenci Buluşması” Etkinliği

Trabzon'da düzenlenen "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği kapsamında KTÜ'de öğrenim gören 55 ülkeden 400 öğrenci ülkelerinin geleneksel...

Trabzon'da düzenlenen "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği kapsamında KTÜ'de öğrenim gören 55 ülkeden 400 öğrenci ülkelerinin geleneksel ürünlerini tanıttı.

Trabzon Atatürk Alanı'ndaki Meydan Parkı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler ülkelerinin geleneksel ürünlerini tanıtım amacıyla açtıkları stantlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Öğrenciler, standı gezen vatandaşlara ülkelerinin kültürünü yansıtan ürünleri tanıtırken çoğunun Türkçe'yi ana dil gibi konuşmaları dikkat çekti. Özellikle giysi ve hediyelik eşya ağırlıklı stantlar ilgi odağı olurken etkinliğin bugün sona ereceği belirtildi.

8 yıl önce Makedonya'dan Trabzon'da gelerek KTÜ İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerden Feysal Kanberi, "Bize her yer Trabzon" sözleriyle şaşırtırken, ülkesinin geleneksel ürünlerini oluşturulan stantta tanıtımını yaptı. Kanberi, gördüğü ilgi karşısında oldukça memnun olduğunu söyledi.