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Trabzon’da 15 Temmuz Yürüyüşü

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Trabzon’da 15 Temmuz Yürüyüşü
Trabzon'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Trabzon'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

15 Temmuz Etkinlikleri 19.00'da Ortahisar İlçesi Öğretmenevi önünden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, siyasiler, bürokratlar ve binlerce vatandaş katıldı. Milli Birlik Yürüyüşü'nde metrelerce Türk bayrağı açılarak taşınırken, Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi de söylediği marşlarla kalabalığı coşturdu. Yürüyüş 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı'nda sona ererken, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı.

Gümrükçüoğlu, konuşmasında darbeye karşı verilen mücadeleye vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdi. 15 Temmuz gecesi Türkiye ve Trabzon'da yaşananları anlatan Gümrükçüoğlu, "Biz bir ve beraber olursak hiçbir dünya gücünün bizi işgal teşebbüsü 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi başarıya ulaşamayacaktır. 15 Temmuz 2016'da yaşananları hiç unutmayacağız ve bir ve beraber olacağız. Bizler bir ve beraber olduğumuz sürece, hainler, katiller, emperyalistler ve işbirlikçileri asla başarılı olamayacaktır" dedi.

Etkinlik İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köpürüsü'nde düzenlenen törenin canlı olarak izlenmesi ile devam ediyor.

Trabzon’da 15 Temmuz Yürüyüşü

Trabzon’da 15 Temmuz Yürüyüşü

Trabzon’da 15 Temmuz Yürüyüşü

Trabzon’da 15 Temmuz Yürüyüşü

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