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Trabzon’da Bir Haftadır Kayıp Bir Kadının Cesedi Bulundu

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Trabzon’da Bir Haftadır Kayıp Bir Kadının Cesedi Bulundu
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Bahçecik mahallesinde bir haftadır kayıp olan kadının cesedi bulundu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Bahçecik mahallesinde bir haftadır kayıp olan kadının cesedi bulundu.

Olay bugün Bahçecik Mahallesi Bulut Sokak'ta meydana geldi. Ormanlık alanda hareketsiz halde yatan yaşlı bir kadını gören çevre sakinleri durumu polise bildirmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri 70-75 yaşları arasında olduğu tahmin edilen kadının muhtemelen yamaçtan düşerek hayatını kaybettiğini belirlendi. Üzerinde bir miktar para bulunan ve kimlik bilgilerine rastlanmayan kadının çevrede 8 gündür kayıp olan 73 yaşındaki Fatma Y'ın olabileceği ihtimali üzerine teşhis için ailesine haber verildi. Olay yerine gelen yakınlarından bazıları önce tam olarak cesedi belirleyemedi ancak daha sonra bölgeye gelen diğer yakınları ise cenazenin kendilerine ait olduğunu söyledi. Cenaze daha sonra yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken kimlik teşhisi de yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacak.

Trabzon’da Bir Haftadır Kayıp Bir Kadının Cesedi Bulundu

Trabzon’da Bir Haftadır Kayıp Bir Kadının Cesedi Bulundu

Trabzon’da Bir Haftadır Kayıp Bir Kadının Cesedi Bulundu

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