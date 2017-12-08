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Trabzon’da Cuma Namazı Sonrasında “Kudüs” Protestosu

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Trabzon’da Cuma Namazı Sonrasında “Kudüs” Protestosu
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklaması tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklaması tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da Cuma Namazı sonrasında protesto edildi.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki İstenderpaşa Camisi önünde Cuma namazı sonrası toplanan çok sayıda vatandaş ellerindeki "Vur vur vur siyonizme vur', "Umudun başkenti Kudüs" şeklindeki dövizler eşliğinde tekbir getirerek, Amerika ve İsrail aleyhine slogan attı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi'nin de katıldığı protestoda Trabzon Sivil İnsiyatifi adına basın açıklamasını okuyan Mürsel Furkan Öztürk, İsrail'e ve İsrail'in yanında duranlara da siyasi, ticari, ekonomik her türlü boykotun uygulanmasını gerektiğini söyledi.

"Trump'un işgal altındaki Kudüs'ü Siyonist yönetimin başkenti olarak tanıyıp ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını, reddediyor ve kınıyoruz" diyen Öztürk, "Bu ciddi infial uyandıran kararın tehlikeli boyutlara ulaşabileceği konusunda uyarıyor ve ABD yönetimini derhal geri adım atmaya çağırıyoruz. Bütün grupları ve taraflarıyla bugüne kadar haklı, onurlu ve azimli muazzam bir mücadele ortaya koyan Filistin'i yıllar boyunca en ağır şartlarda kesilmeyen mücadelesini selamlıyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonra da maddi manevi yanlarında olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. İslam dünyası bütün Filistin topraklarına ve Filistin'in başkenti Kudüs'e sahip çıkmalı siyasi, ekonomik, hukuki her türlü desteği sağlamalıdır. İsrail'e ve İsrail'in yanında duranlara da siyasi, ticari, ekonomik her türlü boykot uygulanmalıdır" dedi.

Kudüs'ün bir toprak meselesi değil iman meselesi olduğunu belirten Öztürk, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Türkiye'de de hükümetimizi, tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve hangi görüşten olursa olsun diğer tüm aktörleri Filistin'e desteğe ve Kudüs'ü muhafazaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından dua eden grup yürüyüş gerçekleştirdi.

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