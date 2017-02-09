Trabzon’da Dinlenme Tesisinde Yangın

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde bir dinlenme tesisinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle tesiste büyük panik yaşanırken, yangına tesis çalışanları ile Maçka ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın tüm tesisi sararken, tesiste büyük maddi zarar oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.