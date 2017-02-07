Trabzon’da Karda 2 Bin 139 Hastaya Ulaşıldı

Trabzon'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kar yağışının ardından İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 27 vakaya ulaşırken, kar paletli ambulanslar...

Trabzon'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kar yağışının ardından İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 27 vakaya ulaşırken, kar paletli ambulanslar ile 116 acil hastaya müdahale edildi.

Kar yağışının ve zorlu kış şartlarının geçtiğimiz günler etkili olduğu Trabzon'da acil sağlık hizmetlerinin sunumunda karayolunun karla kaplı olmasından dolayı ulaşımda yaşanan güçlüklere rağmen, başta kronik hastalığı olan yaşlı hastalar ve gebeler olmak üzere acil sağlık hizmeti ihtiyacı olan tüm hastalara ulaşım sağlandığı belirtildi.

Karla mücadelede Acil Sağlık Hizmetleri sunumunda 27 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 17 bin 853 çağrının "Komuta Kontrol Merkezi" tarafından karşılandığı ve 2 bin 139 vakanın 112 Acil Sağlık İstasyonları tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. 27 vakaya ulaşım UMKE desteği ile sağlanırken, kar paletli ambulanslar ile 116 acil hastaya ulaşıldığı bildirildi. Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeni ile artan vakalara ulaşımda gecikme yaşanmaması adına il merkezi ve ilçelerde toplam 29 adet kara ambulans istasyonlarına ek olarak gönüllü sağlık personeli desteği ile günlük 5 adet ilave Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları kurulduğu, toplam 34 adet istasyonla zorlu kış şartlarıyla mücadele edildiği öğrenildi. Kapanan köy yollarında ise paydaş kurumlar olan belediye ve karayolları ekipleri ile birlikte 112 ve UMKE ekiplerinin ortak mücadelesiyle acil hastalara ulaşım sağlanarak, uygun tıbbi müdahale ile hastanelere nakillerinin gerçekleştiği ifade edildi.