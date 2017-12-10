Trabzon’da Minibüs Apartmana Girdi

Trabzon'da sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs, duvarı yıkarak bir eve girdi.

Trabzon'da sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs, duvarı yıkarak bir eve girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurçayır Mahallesi Vadikent Sitesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Çevredeki bir iş yerine giren Yakup U.'nun el frenini çekmeyi unuttuğu 61 S 0382 plakalı servis minibüsü, bayır aşağı hareket etti. İçerisinde sürücü bulunmayan minibüs, sitenin demir korkuluklarını da aşarak park halindeki Özlem A.'ya ait 61 BC 862 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, apartmanın giriş katındaki bir evin odasının duvarını da kırarak apartman boşluğunda asılı kaldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada iki araç ve Kadir Arslan'a ait evde büyük hasar oluştu. Apartman boşluğunda asılı kalan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza sonrası şaşkınlık yaşayan çevre sakinleri, büyük bir gürültü duyduklarını ve deprem olduğu düşüncesine kapıldıklarını söyledi. Bu arada kaza anı da siteye ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.