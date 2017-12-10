  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 14 °C

Trabzon’da Minibüs Apartmana Girdi

» »
Trabzon’da Minibüs Apartmana Girdi
Trabzon'da sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs, duvarı yıkarak bir eve girdi.

Trabzon'da sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs, duvarı yıkarak bir eve girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurçayır Mahallesi Vadikent Sitesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Çevredeki bir iş yerine giren Yakup U.'nun el frenini çekmeyi unuttuğu 61 S 0382 plakalı servis minibüsü, bayır aşağı hareket etti. İçerisinde sürücü bulunmayan minibüs, sitenin demir korkuluklarını da aşarak park halindeki Özlem A.'ya ait 61 BC 862 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, apartmanın giriş katındaki bir evin odasının duvarını da kırarak apartman boşluğunda asılı kaldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada iki araç ve Kadir Arslan'a ait evde büyük hasar oluştu. Apartman boşluğunda asılı kalan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza sonrası şaşkınlık yaşayan çevre sakinleri, büyük bir gürültü duyduklarını ve deprem olduğu düşüncesine kapıldıklarını söyledi. Bu arada kaza anı da siteye ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtü Kulübünün 46 Üyesi 46 Saniyeliğine Yolu Keserek 46 Şehidi Andı10 Aralık 2017 Pazar 16:38
  • Kaza Yaptığı Aracı Bırakıp Kaçtı10 Aralık 2017 Pazar 16:38
  • Bolu’da Trafik Kazası: 5 Yaralı10 Aralık 2017 Pazar 16:23
  • Kontrolden Çıkan Ticari Taksi Bir Araca Çarparak Yan Yattı: 1 Yaralı10 Aralık 2017 Pazar 16:13
  • Üç Ayrı Olayda 5 Pompalı Tüfek Ele Geçirildi10 Aralık 2017 Pazar 16:08
  • Seyir Halindeki Araç Alev Aldı10 Aralık 2017 Pazar 16:08
  • Batum’da Patlama: 7 Yaralı10 Aralık 2017 Pazar 15:58
  • Elazığ’da 6 İş Yerinin Çatısı Yandı10 Aralık 2017 Pazar 15:58
  • E-5 Otoyolu Edirnekapı Mevkiinde Bir Araç Takla Attı. Olay Yerine Çok Sayıda Sağlık Ve İtfaiye Ekibi Sevk Edildi.10 Aralık 2017 Pazar 15:53
  • Siirt’te Trafik Kazası: 1 Yaralı10 Aralık 2017 Pazar 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti