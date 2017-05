Trabzon’da Oryantiringde Madalyalar Sahiplerini Buldu

Trabzon'da düzenlenen ilk oryantiring şampiyonasında dereceye giren yarışmacılara madalyaları verildi.

Trabzon'da düzenlenen ilk oryantiring şampiyonasında dereceye giren yarışmacılara madalyaları verildi.

Madalya töreninde başarılı yarışmacılara ödüllerini veren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un spor altyapısıyla her zaman olimpik sporlara hazır bir şehir olduğunu söyledi. Türkiye'nin 62 ilinden bin 50 sporcunun yarışmaya katıldığını belirten Başkan Genç, "Şehrimizde bu yarışmayı gerçekleştirdiğimiz için çok memnunuz. İnşallah şehrimizde tekrarını da yapmak nasip olur. Toplam bin 50 sporcunun katıldığı yarışmayı şehrimizde başarıyla yaptık. Trabzon'umuzun bir kez daha bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini de gösterdik. Trabzon'umuz spor altyapısı itibarıyla her zaman olimpik sporlara hazır bir şehir. O nedenle Doğu Karadeniz Federasyon Başkanımıza her zaman bu yarışlara hazır olduğumuzu peşinen ifade etmek istiyorum. 62 ilden şehrimize gelen sporcularımız ilimizin 62 ilde tanıtımı için fahri elçilerimiz oldu. Bu mükemmel bir zenginliktir. Bu yarışma ilçemize gelen bin 50 sporcumuzun hepsini ödüle layık görüyorum" şeklinde konuştu.

"Geleceğin sporcuları yetişecek"

Yarışmacılara madalyalarını takdim eden Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu ise, konuşmasında bu yarışmalara katılanların ilerde sporda başarılı bireyler olarak yer almaya başladığını dile getirerek, "Sayın belediye başkanımız kültür ve sanat faaliyetlerine olduğu gibi bu tür spor faaliyetlerine de yerel anlamda çok büyük destek vermekte. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı da kendisine de teşekkür ediyorum. Biz de okullarımızda sportif faaliyetlerin yaygınlaşması anlamında çok büyük bir kampanya içerisindeyiz. Başladığımızda 9 bin 800 civarında olan lisanslı sporcu sayımız şu an itibarıyla 28 bini aşmış durumda. Önümüzdeki süreçte amacımız bu çok daha iyi rakamlara ulaştırmak. Hedefimiz okullarımızda en az bir öğrencimizin bir spor dalında başarılı olmasını sağlamak. Ben bu güzel faaliyette emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yarışmacılarımız, bölge parkurunu çok ciddi manada beğendiklerini söyledi. Çok güzel bir yarışma geçirdiklerini ifade ettiler. Biz de onların buradan mutlu olarak ayrılmalarından dolayı son derece memnununuz" ifadelerini kullandı.

Mağmat Bölgesinde yarışmanın birinci gününde 16 yaş A grubunda Rusumat 4 GSK Spor Külübü'nden Mustafa Ali Türkmenoğlu, 16 yaş kızlarda K16A Balıkesir Gençlik ve DSK'den Melisa Altıncı, Kızlar 16B kategorisinde Adım Gençlik ve SK'dan Ayşe Nur Arslan, Erkekler 40 yaş kategorisinde İstanbul Orıenteerıng SK-İOG Bülent Şahin, 40 yaş grubu bayanlarda İstenbul Orıenteerıng SK-İOG'den Cemile Usta elde etti.