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Trabzon’da Stk’lardan ’Kudüs’ Protestosu

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Trabzon’da Stk’lardan ’Kudüs’ Protestosu
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklaması tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklaması tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da protesto edildi.

Atatürk Alanı Atatürk Anıtı önünde toplanan çok sayıda vatandaş ellerinde dövizler eşliğinde Amerika ve İsrail aleyehine slogan attı. Memur-Sen Trabzon İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Başkanı Mehmet Kara Trabzon Kamuoyu ve Sivil İnisiyatif olarak güçlerinin yettiği kadar özgür Filistin ve özgür Kudüs'ün yayında olacaklarını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da hazır bulunduğu protesto gösterisinde basın açıklamasını okuyan Mehmet Kara, insanlık tarihinin en şiddetli dönemlerinin yaşandığı bir zaman diliminde olduklarını kaydederek, "İnsanlık tarihinin en kanlı, en şedit dönemlerinin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören tarihsel gerekçelerini bilen ve dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak ihtarda bulunmak üzere burada toplandık. Kudüs'ü işgal eden İsrail'e, İsrail'e destek veren ABD ve bütün bunlara sessiz kalanlar ile birlikte insanlığa dönük bu ihtarın nedeni de hedefi de bellidir. Kudüs insanlığın ortak mirası, "Özgürlük Kudüs'ün Hakkı" iradesini yansıtmak için buradayız. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına yönelik söyleminin fiiliyata geçirmeyi amaçlayan ABD ve Başkanı Trump ihtarımızın öncelikli muhataplarıdır. ABD'nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs'ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır. Bu yolla, diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istemektedir. Oysa Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir" dedi.

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