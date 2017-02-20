Trabzon’da Trafik Kazası: 1 Ölü

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi önünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını...

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi önünde meydana gelen trafik kazasında bir kişi kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yaylacık mahallesindeki Hackalı Baba Hastanesi önündeki trafik ışıkları önünde bir araç içinden inen Ali Sürül (56) hastaneye geçmek isterken bir anda arkadan gelen kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Sürül'ün cenazesi olay yerine gelen ambulansla kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.