Trabzon’da Unutulmaya Yüz Tutmuş Meyve Türleri Yeniden Üretilecek

Trabzon'da unutulmaya yüz tutmuş bazı meyve çeşitlerinin yeniden üretilmesi için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan ve unutulmaya yüz tutmuş meyve çeşitlerinin üretilmesi için yapılacak çalışmaları sıralayan İl Müdürü Gülbay, il genelinde unutulmaya yüz tutan meyve türlerinden olan ağaçları tespit ettiklerini ve bu ağaçlardan fidan alarak üretimi sağlayacaklarını kaydetti. Gülbay, "18 ilçemizin çok farklı bölgelerinde tespit etmiş olduğumuz meyve çeşitlerimizden gerek çelik alma yöntemiyle gerekse tohumla ve aşılama yöntemiyle bu çeşitleri alacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte bunları köklendirdikten sonra fidan uygun hale geldiğinde inşallah vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bizlerden her zaman diğer bölgelerde yetişen meyvelerin fidanları değil de, bu bölgeye has meyvelerin fidanları talep edilir. Bu nedenle üreteceğimiz fidanlara ciddi bir talep olacağını öngörüyoruz. Bu işleri profesyonel yapan fidancıların bu işi örnek alarak daha yüklü miktarda üretim yapacağını tahmin ediyoruz. Bölgemizde Bakanlığımızın Tarımsal Araştırma Enstitüsü var. Bu enstitüde görev yapan uzmanlarımızı da projeye dahil edeceğiz. İleri ki aşamalarda ticari değeri olan birkaç çeşidi de ön plana çıkarmayı düşünüyoruz. Örnekleri aldığımız ağaçların koordinatlarına kadar her türlü bilgilerini kayıt altında tutacağız. Meyve dönemlerinde de takibini yapacağız ve bu çalışmayı devam ettireceğiz. Bu çalışmada görev alan tüm arkadaşlarımıza ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yaylalarımıza çıktığımızda, ormanlarımıza yürüdüğümüzde öyle endemik türlerimiz var ki dünyanın hiçbir yerinde yok"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da yaptığı değerlendirmede, söz konusu projenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Gümrükçüoğlu "Trabzonumuz 5 bin yıllık tarihiyle tarımda, gıdada, hayvancılıkta çok özel türlere sahip olan farklı bir bölgedir. Yaylalarımıza çıktığımızda, ormanlarımıza yürüdüğümüzde öyle endemik türlerimiz var ki, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir bakıyoruz bazı meyve türlerimizde onlardan. Ben bu projeyi gördüğümüzde çocukluğumu ve büyüklerimizin bize anlattıklarını hatırladım. Çok sembolik isimler var, mesela Demir elması. Zamanında bizim köyümüzde, arazimizde Demir elması vardı. Bu elma buzdolabı kullanılmadan yaza kadar evimizde dururdu ve tüketilirdi. Yomra elması, Laz elması, kış armudu, kokulu üzüm, kiraz armudu, orak armudu, bayrak armudu, değirmen armudu gibi çeşitlerimiz bizim çok önemli varlıklarımız. Hem bunların yaşatılması ve bazı türlerinin de ticari değerinin arttırılması projesidir bu. Bunun ötesinde de büyük bir adımı daha var. Burada bazı yerel çeşitler ve yabanı türler, ekonomik değeri olan bitki ve hayvanların gen rezervi durumundalar. Onlar yaşatılmazsa diğer değerlerde kaybolabiliyor. Yerel türlerin yok olması gen havuzunun daralmasına yol açıyor. Tüm bu çalışmalardan ötürü gerek Belediyemizin ve İl Tarım Müdürlüğümüzün görevlilerine İl Müdürümüze, Genel Sekreter Yardımcımıza, Daire Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmayla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da Unutulmaya Yüz Tutmuş Bazı Meyve Çeşitlerinin Üretilmesi İşbirliği Projesi işbirliği protokolü, gerçekleştirilen konuşmaların ardından Başkan Gümrükçüoğlu ile İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Gülbay arasında imzalandı.

Proje kapsamında yerel meyve türlerine ait çelik ve gözler, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından Trabzon'un değişik bölgelerinden toplanacak. Yabani çöğürler Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınıp yine aşılama işlemleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Tüm bu çalışmalar Büyükşehir Belediyesi'nin Esiroğlu Mahallesi'ndeki fidanlığında gerçekleştirilecek. Üretilen fidanlar ilk etapta belediyelerin park ve bahçelerine dikilecek ardından vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. 3 yıl sürecek olan proje kapsamında 2017 yılı içinde 8 bin meyve fidanının üretilmesi planlanıyor.