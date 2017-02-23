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Trabzon’da Uyuşturucu Operasyonu

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Trabzon’da Uyuşturucu Operasyonu
TRABZON (İHA) – Trabzon polisinin düzenlediği operasyonda 5 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

TRABZON (İHA) – Trabzon polisinin düzenlediği operasyonda 5 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, alınan bir ihbar üzerine Diyarbakır'dan Trabzon'a uyuşturucu madde getirdiği belirlenen M.T adlı kişinin valizinde arama yaptı. Narkotik köpeği Jill ile yapılan aramada valizde 5 kilo 120 gram kubar esrar, 266 kilo toz esrar, ele geçirilirken olayla ilgili şüpheli M.T. gözaltına alındı.

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