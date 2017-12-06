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Trabzon’da Yağmur Altında "Kudüs" Protestosu

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Trabzon’da Yağmur Altında "Kudüs" Protestosu
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklaması Trabzon'da yağmur altında protesto...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklaması Trabzon'da yağmur altında protesto edildi.

Türkiye'nin farklı illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen protesto gösterisi Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Trabzon Şubesi tarafından Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi önünde yapıldı.

AGD Trabzon Şubesi adına basın açıklamasını okuyan Furkan Kocagöz, "Siyonizm'in yeni kuklası Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacakları ve Amerikan Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunuyor. Kudüs'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD'yi de İsrail'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. Tüm İslam ülkeleri, ABD ve İsrail'le bir şekilde ilişkide bulanan tüm hükümetler izledikleri politikaları gözden geçirmek zorunda kalacaklardır. Kudüs bizim onurumuzdur, iffetimizdir. Böyle hadsiz ve hukuksuz bir sürece kimse reel politik söylemiyle izahat getiremeyecektir. Her Müslüman'ın Kudüs'e olan bağlılığının ve sadakatinin, hükümetlerin ABD ve İsrail'le olan ilişkilerinden daha kuvvetli olduğunu herkes görecektir. Siyonizm'in kuklası Trump ve politika yapıcıları bu küstahlıktan ve hadsizlikten mutlaka vazgeçmelidirler. Aksi takdirde en az çelik kadar sağlam ve sert bir öfkenin hedefi olacaklardır. Şimdi biz İslam Ülkelerinden, İslam Ülkelerinin hükümetlerinden, içi boş kınamalar ya da lanet okumalar değil, sahici yaptırımlar bekliyoruz" dedi.

Grup atılan sloganların ardından cami önünden ayrıldı.

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