Trabzon’da Yangın: 1 Ölü

Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Of ilçesinin Bölümlü Mahallesi'nde yaşayan Hamdi Yıldız'a ait evde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevlerin büyüdüğü evde kalan Yıldız dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.