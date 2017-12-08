Trabzon’da Yangın: Oğul Öldü, Baba Yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Cimla mahallesinde Güldal ailesinin yaşadığı evde elektrik kontağında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangında evde bulunan Yusuf Güldal (70) ve oğlu Ali Güldal (30) komşularının yardımıyla evden çıkartıldı. Olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan baba ve oğul tedavi altına alındı. Dumandan zehirlenen Ali Güldal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.