Trabzon’da Yılda Yaklaşık 25 Bin Ton Sebze Üretiliyor Ama...

Sera ve açık alan olmak üzere yılda 24 bin 729 ton sebze yetiştirilen Trabzon'un daha önce çevre illerin sebze ihtiyacını karşılarken şimdi kendi ihtiyacını...

Sera ve açık alan olmak üzere yılda 24 bin 729 ton sebze yetiştirilen Trabzon'un daha önce çevre illerin sebze ihtiyacını karşılarken şimdi kendi ihtiyacını zor karşılar hale geldiği belirtildi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlevan, Trabzon'da tarım arazilerinin giderek azaldığını bunun da sebze üretiminin düşmesine neden olduğunu belirterek tarım arazilerinin mutlaka korunması gerektiğini vurguladı.

Trabzon'da mevcut 411 seradan yılda bin 132, açık alanda ise 23 bin 597 ton sebze yetiştirildiğini kaydeden Pehlevan, özellikle son yıllarda tarım arazilerinin betonlaşmaya yenik düştüğünü bunun da üretimi olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Trabzon'un geçmişte çevre illerin sebze ihtiyacını karşılarken bugün itibariyle kendi ihtiyacını bile zor karşılar hale geldiğini kaydeden Pehlevan, "Bölgemizin üretim sorunu yok. Sorunumuz; planlama yapmamak, birlikte pazarlama yöntemlerini uygulamamak. İlimiz çevre illerin sebze ihtiyacını karşılar durumdayken, şu an itibari ile çeşitli kısıtlıklar nedeniyle ilimizin sebze ihtiyacının bir kısmı başka illerden karşılanmaktadır. Sevindirici şu ki; son dönemlerde bunun farkına varıldı, ilimiz üretime yönelmeye başlamıştır. İlimizde üretimi artırmak istiyorsak öncelikli tarımsal kalkınma kooperatifleri üzerinden desteklemeleri yapmalıyız. İlimizde bu potansiyel var. 48 adet tarımsal kalkınma kooperatifimize 13 bin 683 kayıtlı üyesi mevcut. Bakanlığımız geliştireceği bir destekleme modeli ile kooperatif üyelerine destek sağlamalıdır. Kısacası atıl durumda bulunan kooperatifleri işlevsel hale getirmeliyiz. Örgütlü olmazsak başaramayız" dedi.

"Eskiden İl Özel İdaresi çiftçilere destek olurdu teşvik verirdi, şimdi bu görevi Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gerekiyor"

Trabzon'da tarım arazilerinin giderek azaldığını kaydeden Pehlevan, Trabzon için bir an önce Tarım Master Planı'nın çıkartılması gerektiğine dikkat çekti. Pehlevan, "Trabzon'da seracılık 1990 yılından sonra yerleşmeye başladı. Belli bir mesafe aldıktan sonra tarım arazilerinin tahrip edilmesi gerekli desteklemelerin olmaması örgütlemenin yapılamaması üretimi olumsuz yönde etkiledi. Trabzon üretim anlamında Doğu Karadeniz'i bakan, besleyen sebzesini temin eden bir il durumundaydı. Son dönemlerde bunda büyük bir düşüşler oldu. Artık son dönemlerde sebzemiz dışarıdan gelmeye başladı. Çiftçilerimiz bu işe uyandı artık bu işe yöneliyor örgütlenmeye çalışıyorlar. Devlet olarak Tarım Bakanlığı çiftçilerimize gereken desteği veriyor ancak burada bir eksiklik var. Eskiden İl Özel İdaresi vardı. Büyükşehir bu görevi üstlenmesi gerekiyordu. 3,5 yıldan beri çiftçimize yönelik bu konularda herhangi bir destek teşvik maalesef olmadı, göremedik ya da biz bilmiyoruz. İl Özel İdaresi'nin yerini alan Büyükşehir Belediyemiz bu teşvikleri sağlaması gerekiyor. Yarın belki de buralara da imar gelecek tarım arazilerimizin üzerine betonları yığacağız. Biz şunu istiyoruz; öncelikle tarım master planını yapmamız gerekir, nereleri korumamız nereleri imara açmamız gerektiğini ortaya koymamız gerekiyor. Maalesef bu böyle olmuyor. Bu işin bizzat içinde olan birisi olarak gördüklerim kanımı donduruyor. Hiç kimsenin buna baktığı yok kimse buna dikkat etmiyor. Seracılık açısından bölgede çok iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak 411 seramızın bir çoğu atıl durumda. Büyükşehir Belediyesi bunlara bir şekilde destek vermesi gerekiyor. Özellikle tarım arazilerini korumamız gerekiyor. Aksi halde bu tarlaları, bu sebzeleri çok arayacağız" ifadelerini kullandı.

Ürün çeşidinin mutlaka artırılması gerektiğini kaydeden Pehlevan, "İlimizdeki seraların toplam alanı 142 dekar olup seralarda üretilen sebze miktarı ise bin 132 Ton'dur. 25 bin 466 dekar açık alanda ise 23 bin 597 ton sebze üretimimiz mevcut. Bunlar azımsanmayacak rakamlar. Fakat yeterli değil. İlimiz iklimsel durumunu avantaja çevirmeliyiz. Ürün çeşitlemesi ile tıbbı ve aromatik bitkiler veya çiçek soğanı yetiştiriciliği konularında çiftçilerimizi yönlendirmeliyiz" diye konuştu.