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Trabzon’daki Pkk Sığınağını Yabani Hayvanlar Ortaya Çıkarmış

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Trabzon’daki Pkk Sığınağını Yabani Hayvanlar Ortaya Çıkarmış
Trabzon'un Tonya ilçesi Kalınçam köyüne bağlı Erikbeli Yaylası'nda ortaya çıkartılan PKK terör örgütüne ait sığınağı aç kalan yabani hayvanların...

Trabzon'un Tonya ilçesi Kalınçam köyüne bağlı Erikbeli Yaylası'nda ortaya çıkartılan PKK terör örgütüne ait sığınağı aç kalan yabani hayvanların ortaya çıkardığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, aç kalan yabani hayvanların ormanlık araziye yakın bir alanda yiyecek bulmak için eştiği yerden çıkan malzemeleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgede güvenlik güçleri tarafından yapılan arama tarama faaliyeti sırasında toprağın altına gizlenmiş 3 kilogram plastik patlayıcı, 4 uzaktan kumandalı ve elektrikli fünye, çok sayıda kalaşnikof ve M 16 mermisi, 4 el bombası, güneş paneli, 1 büyük ve 2 küçük telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesine ulaşıldı.

Bölgedeki diğer terör gruplarıyla iletişimleri kesildi

Ele geçirilen malzemeler arasında bölgede bulunan diğer terör gruplarıyla haberleşme için kullanılan telsizler de ele geçirilirken, bu sayede diğer gruplarla iletişimleri kesildi.

Daha önce Giresun kırsalında da teröristlere ait çok sayıda kış hazırlığı için pişirilmiş ekmek ve yaşamsal malzemeler ele geçirilmişti.

Uzun zamandır bölgedeki valiliklerden yapılan erzak bırakmayın çağrısı doğrultusunda vatandaşların yayla evlerini boşalttığı bu yüzden yayla evlerinden yiyecek temin edemedikleri için kış yapılanması için bölgede kalamayacaklarını son telsiz kestirmelerinde üstlerine bildirdikleri ama geri dönüş için olumlu yanıt alamadıkları bilgisine ulaşıldı.

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