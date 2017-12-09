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Trabzon’daki Trafik Kazasında Ölü Ve Yaralıların Kimlikleri Belirlendi

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Trabzon’daki Trafik Kazasında Ölü Ve Yaralıların Kimlikleri Belirlendi
Trabzon'un Maçka ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi ile yaralı 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi ile yaralı 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

Kaza bugün akşam saatlerinde Maçka ilçesi Hamsiköy Bekçiler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 AL 824 plakalı Bayburt Belediyesi'ne ait resmi plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 61 DD 057 plakalı araç kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada Bayburt Belediyesi'ne ait araçta bulunan Süleyman Zipak ile diğer araçta bulunan Bilal Yalçın, Erdal Ünal ve Nihat Demirel hayatını kaybederken, Bayburt Belediyesi'ne ait araçta bulunan Süleyman Akdoğan, Muharrem Tutar ve Ali Vahit Yıldızhan yaralandı. Yaralılar güçlükle araç içerisinden çıkartılarak kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trabzon'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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