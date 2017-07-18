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Trabzonlu Hastaların Yol Çilesi Sona Erdi

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Trabzonlu Hastaların Yol Çilesi Sona Erdi
Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Koyuncular Mahallesi'nde iki ağır hastanın bulunduğu Öksüzler Mevkiinde yol yapılarak hastaların uzun yıllardır süren...

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Koyuncular Mahallesi'nde iki ağır hastanın bulunduğu Öksüzler Mevkiinde yol yapılarak hastaların uzun yıllardır süren çilesine son verildi.

2014 yılında kalp ameliyatı olan ve ameliyat sonrasında bir daha uyanamayan Güldane Öksüz, yıllar sonra ilk kez ambulans ile hastaneye götürüldü. Evde Bakım Hizmeti gören ve belirli periyotlarla hastaneye götürülen Öksüz, evine yol ulaşmadığı için yıllar boyunca akrabaları tarafından sedyeye konularak patika yoldan taşınmak suretiyle ana yola indiriliyor ve buradan ambulansla alınarak hastaneye götürülüyordu.

Konudan haberdar olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun talimatları ile Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, 12 hanenin bulunduğu Öksüzler Mevkiine yol yaptı. Yol açma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk kez Güldane Öksüz'ü evinden ambulans aldı.

Hasta yakını Aydın Öksüz yapılan çalışmadan ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na teşekkür etti. Öksüz, "Yengem Gülhane Öksüz 2014 yılında kalp ameliyatı oldu ancak uyanamadı. O günden beri makineye bağlı yaşıyor. Yengemi yıllardır sedye ile patika yoldan ana yola taşıyorduk. Bugün ilk kez kapımıza ambulans geldi. Yine bir diğer yengem yatalak hasta, 160 kilo. 8 kişi ancak sedyeyle taşımamız gerekiyor. 8 kişi bir araya gelsek de patika yol buna izin vermiyordu. Çok büyük sıkıntılar çekiyorduk. Belediyemiz o günden beri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü ve bugün ambulans kapımıza geldi" ifadelerini kullandı.

Trabzonlu Hastaların Yol Çilesi Sona Erdi

Trabzonlu Hastaların Yol Çilesi Sona Erdi

Trabzonlu Hastaların Yol Çilesi Sona Erdi

Trabzonlu Hastaların Yol Çilesi Sona Erdi

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