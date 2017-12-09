Trabzonlu Kuyumcular Kazaziyenin Coğrafi İşaretini Aldı

Konuyla ilgili İHA muhabirine bilgiler veren Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, Trabzon'a özgü sanat eserlerinin Trabzon ile anılması...

Trabzonlu kuyumcular kazaziyenin coğrafi işaretini aldı

Konuyla ilgili İHA muhabirine bilgiler veren Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, Trabzon'a özgü sanat eserlerinin Trabzon ile anılması için sürdürdüklerini çalışmalar kapsamında bir dünya markası olan kazaziyenin geçen ay Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak coğrafi işaretini aldıklarını söyledi. Yazıcı "Kazaziyenin Trabzon'un ürünü olduğunu ve sadece Trabzon'da yapıldığını, Trabzon haricinde bir yerde yapılamayacağının belgesini aldık. Bu da Trabzon için büyük bir kazanım. Meslektaşlarımızla beraber bu ay içerisinde bir toplantı tertip ederek. Bununla ilgili genelgelerimizi hazırlayıp sunumumuzu yapacağız" dedi.

"Bankaların altın satışına başlaması sektörü zora soktu"

2017 yılının kuyumcular açısından çok zor geçtiğini ve 2018 yılından beklentilerinin daha fazla olduğunu vurgulayan Yazıcı, en büyük sıkıntılarının bankaların altın işine girmeleri olduğunu kaydetti. Ali Yazıcı, "Belki devlet politakısıdır. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması gibi bir düşünce olabilir ama bunu kuyumcularla birlikte, tüm kuyumcuların içinde olduğu bir proje olmasını arzu ederdik. Ne yazikki bu olmadı. TUBİTAK'ın bir makine geliştirdiği ve Arap ülkelerinde kullanıldığı ifade edildi. Gram altın, çeyrek altın ve hediyelik altın sattıklarını ve satacak oldukları bir ATM yaptıklarını ifade ettiler. Bunu da Türkiye'de görüşüp bankalarda uyarlayacağı söyleniyor. Şimdi ben kuyumcular odası başkanı olarak o zaman bu ATM'lerde ilaçta satın, temel gıda maddelerini de satsınlar. Kuyumculuk sektöriyle bu kadar uğraşılmasının bir manasının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hükümetin bu konuya el atacağını düşünüyorum umudumuz bu yönde. Çalışmalarımız var bunu engellemek için uğraş sarf ediyoruz. El birliği ile kuyumculuk sektörünü tüm kuyumcuların çalışmasıyla yeniden ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

"Trabzon hasır bileziğinin 2. el satışına yasak koydurmaya çalışıyoruz"

Altın fiyatlarındaki artışın da son dönemde kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Yazıcı, Trabzon'da 2018 yılında kuyumcu arkadaşlarıyla birlikte yaşadıkları sıkıntıları biraz olsun atlatmak adına planladıkları projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ali Yazıcı, "3 tane projemiz var. Çadır kent tarzında haftalık bir programımız var. Alışveriş sonrası yarışma tarzında hediye çekleri vermeyi planlıyoruz. Yine bir dünya markası olan hasır bileziği gelecek yıllara taşıyabilmek adına model gelişimi, ürünün hak ettiği değerde kaliteli şekilde üretimini ve satışını sağlamak, ikinci elin mutlak sürede piyasada satışını engellemek için gerekli çalışmaları ve girişimleri yaptık. Bu konuyu mahkemelere taşıdık. Halen daha sonuçlanmadı. Bu sonuçlandıktan sonra Türkiye'de ikinci el hasır bileziğin satışını ortadan kaldırmak için bir çalışma ortaya koyacağız" diye konuştu.