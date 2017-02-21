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Trabzonspor, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Trabzonspor, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, deplasmanda 25 Şubat Cumartesi günü oynayacağı...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, deplasmanda 25 Şubat Cumartesi günü oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise gol vuruşu ve dayanıklılık çalışması yaptı.

N'Doye'ye doğum günü kutlaması

Trabzonspor forvet oyuncu N'Doye'ye, 32. yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten N'Doye'u takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.

Trabzonspor, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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