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Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamlandı

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Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamlandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde, sahasında Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde, sahasında Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, 3 Aralık Pazar günü saat 15.15'te Hayri Gür Spor Salonu'nda Fenerbahçe Doğuş ile oynayacağı müsabakanın çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başantrenör Markovski yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Şut çalışması ile devam eden çalışma taktik idman ile son buldu.

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