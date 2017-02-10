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Trabzonspor İle Osmanlıspor 14. Randevuya Çıkacak

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Trabzonspor İle Osmanlıspor 14. Randevuya Çıkacak
Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Trabzonspor ile Osmanlıspor 14. kez karşı karşıya gelecekler.

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Trabzonspor ile Osmanlıspor 14. kez karşı karşıya gelecekler.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 13 maçta Trabzonspor'un 5, Osmanlıspor'un ise 6 galibiyeti bulunuyor. 2 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamazken, Başkent temsilcisi attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 20 gol gördü.

Ankara'daki maçlar

İki takım arasında Ankara'da oynanan 7 maçta ise ev sahisi Osmanlıspor'un üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, Ankara'daki maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kalesinde 7 gol gören Karadeniz ekibi, bu gollere karşılık 7 gol atma başarısı gösterdi.

Ligin ilk yarısında Trabzonspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Osmanlıspor rakibini Avni Aker'de 2-0 mağlup etmişti.

Muhtemel ilk 11

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas,Okay, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazacı, Castillo ve N'Doye (Rodellaga) şeklinde çıkması bekleniyor.

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