Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı İçin İstanbul’a Hareket Etti

Süper Ligin 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlamasının ardından İstanbul'a hareket etti.

Süper Ligin 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlamasının ardından İstanbul'a hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 10.00'da başlayan ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer saat 13.50'de tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti. 22 futbolcunun yer aldığı kafilede sakatlıkları bulunan Uğur, Okay ve Durica ile hasta olan Esteban'ın yanı sıra Bongonda da İstanbul'a götürülmedi.

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Onur,Pereira, Hubocan, Mustafa Akbaş, Mas, Kucka, Onazi, Yusuf Yazıcı, Castillo, Burak Yılmaz ve N'Doye şeklinde çıkması bekleniyor.