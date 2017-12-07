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Trabzonspor, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

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Trabzonspor, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
Trabzonspor, Süper Ligin 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Ligin 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Durica ve Batuhan katılmadı. Uğur Demirok ile Okay Yokuşlu'nun takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmanın başlarında ayak bileğinde ağırı hisseden Belçikalı oyuncu Bongonda çalışmayı yarıda bıraktı.

Yolculuk yarın

Trabzonspor, Süper Ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı için yarın İstanbul'a gidecek. Yarın sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Kasımpaşa maçının son taktik çalışmasını yapacak olan bordo-mavililer özel bir uçak ile saat 13:30'da İstanbul'a hareket edecek.

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