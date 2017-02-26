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Trabzonspor Yenilmezliğini Sürdürdü

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Trabzonspor Yenilmezliğini Sürdürdü
Trabzonspor, Ocak ve Şubat 2017 tarihlerinde Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yenilmezlik ünvanını sürdürdü.

Trabzonspor, Ocak ve Şubat 2017 tarihlerinde Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında yenilmezlik ünvanını sürdürdü.

Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Bordo-mavililer Ocak ve Şubat 2017 tarihlerinde oynadığı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer 6 lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçtır yenilmiyor. 44 gündür yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda ise 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Deplasmanda 5 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından deplasmanda yenilmezliğini ise 5 maça çıkardı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Attığı 5 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gördü.

Trabzonspor 2017 yılında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

13 Ocak 2017 Bursaspor-Trabzonspor: 1-2

18 Ocak 2017 Gümüşhanespor-Trabzonspor: 0-0 (Z.T Kupası)

22 Ocak 2017 Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

26 Ocak 2017 Trabzonspor-A. Konyaspor: 1-0 (Z.T Kupası)

29 Ocak 2017 Trabzonspor-Gaziantepspor: 4-0

11 Şubat 2017 Osmanlıspor-Trabzonspor: 0-1

20 Şubat 2017 Trabzonspor-A. Alanyaspor: 0-0

25 Şubat 2017 A. Konyaspor-Trabzonspor: 1-1

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