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Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’yı Kap’a Bildirildi

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Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’yı Kap’a Bildirildi
Trabzonspor Kulübü, Yusuf Yazıcı'nın 2020 yılına kadar olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, Yusuf Yazıcı'nın 2020 yılına kadar olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile olan mevcut sözleşmemiz 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 250 bin TL garanti ücret ödenecektir. Ayrıca kulübümüz tarafından oyuncuya bir daire tahsis edilecektir" denildi.

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