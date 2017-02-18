  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C

Trabzonspor’da Kaynaşma Yemeği

» »
Trabzonspor’da Kaynaşma Yemeği
Trabzonspor ve 1461 Trabzon, düzenlenen kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.

Trabzonspor ve 1461 Trabzon, düzenlenen kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve 1461 Trabzon Başkanı Osman Aynacı da katıldı. Yemekte konuşma yapan Teknik Direktör Ersun Yanal, her iki takımının da zorlu süreçlerden geçtiğini belirterek, "Trabzonspor çok önemli ve çok büyük bir camia. Bu kulüp ülkede farklı bir kimliği de temsil ediyor. Şu an burada Trabzonspor olarak beraberiz. Trabzonspor ile 1461 Trabzon arasında bir fark olmadığını belirtmek için toplanmış bulunmaktayız. Biz bir takımız. Dolayısıyla bir amaca hizmet ediyoruz. Sonuçta 1461 Trabzon bir amaç için kurulmuş bir takım. Bundan sonra böyle olması gerektiğinin altını çizdik. Yönetimimiz buna böyle bakıyor. Her iki takım da çok zorlu süreçlerden geçti. 5 maç önce biz de kafamızı kaldıracak gökyüzü bulamıyorduk. Futbolda bunlar var. Sizler iyi bir takımsınız. Duruşunuzu bozmayın. Her şeyi başarabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’da Kaynaşma Yemeği

Trabzonspor’da Kaynaşma Yemeği

Trabzonspor’da Kaynaşma Yemeği

Trabzonspor’da Kaynaşma Yemeği

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avni Yıldırım Ringe Çıkıyor18 Şubat 2017 Cumartesi 13:23
  • Tff 1. Lig18 Şubat 2017 Cumartesi 13:18
  • Bruma İle İlgili Açıklama Yapılmadı18 Şubat 2017 Cumartesi 12:38
  • Trabzonspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü18 Şubat 2017 Cumartesi 12:33
  • Fenerbahçe İle Kasımpaşa 68. Randevuda18 Şubat 2017 Cumartesi 12:28
  • Galatasaray’dan Sakatlık Açıklaması18 Şubat 2017 Cumartesi 12:13
  • Bursaspor, 360 Dakikada 5 İsabetli Şut Çekti18 Şubat 2017 Cumartesi 12:03
  • Bursaspor’da 2 Ayda 7 Milyon Tl’lik Kayıp18 Şubat 2017 Cumartesi 11:48
  • Ahmet Çubukçu: "Seriyi Sürdürmek İstiyoruz"18 Şubat 2017 Cumartesi 11:38
  • Sivasspor Kafilesi Denizli’ye Gitti18 Şubat 2017 Cumartesi 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti