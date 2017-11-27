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Trabzonspor’da Uğur Demirok En Az 2 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

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Trabzonspor’da Uğur Demirok En Az 2 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Trabzonspor'un savunma oyuncusu Uğur Demirok'un en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Trabzonspor'un savunma oyuncusu Uğur Demirok'un en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Uğur Demirok'ta ikinci derece yırtık tespit edildiği ifade edildi. Trabzonspor Kulübü Doktoru Barış Kurtgöz yaptığı açıklamada, "Uğur'un bugün yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucuna göre sağ kalça adduktör kasında ikinci derece (grade 2) yırtık tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz 2 ila 3 hafta sonra yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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