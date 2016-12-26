  • BIST 77.028
  • Altın 128,113
  • Dolar 3,5108
  • Euro 3,6690
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Trabzonspor’dan Avni Aker’e Hüzünlü Veda

» »
Trabzonspor’dan Avni Aker’e Hüzünlü Veda
Trabzonspor Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Fenerbahçe ile Hüseyin Avni Aker Stadı'nda veda niteliğinde oynadığı son maçında 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Fenerbahçe ile Hüseyin Avni Aker Stadı'nda veda niteliğinde oynadığı son maçında 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Oyun 27. dakikaya kadar kontrolümüzdeydi. Penaltı ve kırmızı kart oyunun kırılma noktası olarak görülse de bence oyunun esas kırılma noktası 2. goldü. Kolay değil tabii Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalıp 2-0 geriye düşmek zordur. Belki sonuç olarak rakibimize mağlup olduk. Ama ilk defa sağduyulu ve doğru bir duruş sergilenmiştir. Sağduyunun karşılığını vermişlerdir elbette protesto en doğal hakları sağlıklı bir ortamda maçı tamamladık o yüzden onlara teşekkür etmek istiyorum. Doğru bir şekilde yapmak istediğimiz hamlelere her zaman ihtiyacımız var. Kolay değil çok problemli bir yolculuktan geliyoruz. Maçı 11-11 tamamlasak hem oyunun şekli hem skor böyle olmayabilirdi" dedi.

Transferle ilgili de konuşan Yanal, "Kolay değil Trabzonspor zirve yarışı yapacaksa sıradan hamleler ile bunu yapamayız. Trabzonspor kendi planlarına uygun oyuncu transfer etmeli" derken, video hakem uygulamasını ise "Futbolun doğasına aykırı buluyorum" şeklinde değerlendirdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taraftardan Bilal Kısa’ya Tepki26 Aralık 2016 Pazartesi 20:33
  • Spor Toto Süper Lig26 Aralık 2016 Pazartesi 20:13
  • Spor Toto Süper Lig26 Aralık 2016 Pazartesi 20:08
  • İrfan Can Kahveci Başakşehir’de26 Aralık 2016 Pazartesi 19:48
  • Spor Toto Süper Lig26 Aralık 2016 Pazartesi 19:08
  • Samsunspor’un İlk Yarı Kabusu26 Aralık 2016 Pazartesi 17:18
  • 2016’nın En İyi Hakemi Mark Clattenburg26 Aralık 2016 Pazartesi 16:53
  • Nakoulma Sözleşmesini Tek Taraflı Feshetti26 Aralık 2016 Pazartesi 16:43
  • Metin Diyadin’in Takımdan Ayrıldığı İddiaları26 Aralık 2016 Pazartesi 16:03
  • Antalyaspor 2 Ocak’ta Topbaşı Yapıyor26 Aralık 2016 Pazartesi 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti