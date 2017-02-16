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Trabzonspor’dan Aytemiz Alanyaspor Maçı İçin Özel Kampanya

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Trabzonspor’dan Aytemiz Alanyaspor Maçı İçin Özel Kampanya
Bordo-mavili 11 bin 500 taraftarın elektronik biletlerinin Aytemiz Alanyaspor maçında bloke edilmesinin ardından Trabzonspor Kulübü özel kampanya başlattı.

Bordo-mavili 11 bin 500 taraftarın elektronik biletlerinin Aytemiz Alanyaspor maçında bloke edilmesinin ardından Trabzonspor Kulübü özel kampanya başlattı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni yuvamız Medical Park Arena'nın açılış maçının ardından PFDK tarafından kulübümüze verilen tribün cezasına karşı, sizler için Aytemiz Alanyaspor maçına özel bir kampanya başlatıyoruz. 20 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Medical Park Arena'da oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde tribündeki yerini almak isteyen ancak Passolig kartı bulunmayan taraftarlarımızın maç bileti almaları durumunda Passolig kart bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır.

Taraftarlarımız Passolig kartlarını ve maç biletlerini Medical Park Arena, Trabzon Ziya Bey Tesisleri, Sadri Şener Mağaza ve Meydan Parkı'nın üst kısmında yer alan Passolig gişelerinden temin edebileceklerdir. Taraftarlarımızın Passolig kartlarını alabilmeleri için yanlarında nüfus cüzdanlarını getirmeleri yeterlidir. Daha güçlü bir Trabzonspor'a doğru emin adımlarla yürüdüğümüz bugünlerde omuz omuza durmak zorundayız. Zaman, Trabzonsporumuza kesilen bu cezaya rağmen tribünleri doldurmak ve takımımıza destek olma zamanıdır. Medical Park Arena'daki nefes kesen ilk mücadelemizden sonra şimdi sıra, Pazartesi günü oynayacağımız ikinci karşılaşmada. Her şeye rağmen "Israr ve İnatla Trabzonspor" diyen siz değerli taraftarlarımızı tribündeki yerlerini almaya davet ediyoruz. Uzun yıllar sonra yeni yuvamızda yerini alacak olan kolbastı gösterisinde beraber eğlenelim. O zaman; Hayde Medical Park Arena'ya."

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