Trabzonsporlu Taraftarlardan İstanbul Çıkarması

Trabzonsporlu taraftar Süper Lig'de deplasmanda oynadıkları Kasımpaşa maçında kendileri ayrılan tribünleri dışından da stattaki birçok yeri doldurdu.

Trabzonsporlu taraftar Süper Lig'de deplasmanda oynadıkları Kasımpaşa maçında kendileri ayrılan tribünleri dışından da stattaki birçok yeri doldurdu.

Trabzonspor'un Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynadıkları Kasımpaşa maçında taraftarları yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar, kendilerine ayrılan misafir tribününü tamamen doldurdu. Bununla da yetinmeyen Karadeniz ekibinin taraftarları diğer tribünlerden de karşılaşmayı seyretti. Maçı izlemeye İstanbul ve çevre illerden de geldiği gözlendi.