Trabzonspor’un Mutsuz Oyuncuları

Trabzonspor'da forma şansı bulamadıkları için mutsuz olan oyuncular için yönetim devre arasında harekete geçecek.

Trabzonspor'da forma şansı bulamadıkları için mutsuz olan oyuncular için yönetim devre arasında harekete geçecek. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da ısrarla üzerinde durduğu konuyla ilgili olarak çalışma yapacak olan Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısına sorunsuz kadro yapısıyla girmek istiyor.

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Zaman zaman mutsuz insanlarla çalışıyorum. Oyuncularımın hepsi oynamak istiyor ama oynatamıyorum. Üstüne koya koya gidiyoruz ancak kötü şeyleri de görüyoruz. Devre arasında bütün önlemini alacağım" diyerek takımdaki oyuncu fazlalığına dikkat çekmişti.

Yönetim harekete geçiyor

Sezon başında alternatifli bir kadro kurarak Süper Lig'e başlayan ancak gelinen süreçte kurduğu kadroyla aldığı saha sonuçları örtüşmeyen bordo-mavililerde aynı mevkiilerde yer alan oyuncu fazlalığı takımdaki en büyük sorunların başında geliyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına gelen Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un, devre arasında hareketli bir döneme girmesi bekleniyor. Kadroda forma giyemedikleri için mutsuz oyuncular görmek istemeyen Çalımbay, Kasımpaşa, Bursaspor ve Karabükspor maçlarının ardından bordo-mavili yönetime geniş bir rapor sunacak. Bu rapor doğrultusunda oyuncularla görüşecek olan bordo-mavili yönetim takımdan ayrılmak isteyen oyunculara sözleşmelerine sadık kalmaları durumunda yardımcı olacak.

Mutsuz oyuncuların başında Bongonda geliyor

Karadeniz ekibinde forma giyemedikleri için mutsuz olan oyuncuların başında ise sezon başında İspanya'nın Celta Vigo takımından kiralık olarak takıma katılan Bongonda'nın geldiği öğrenildi. Bu sezon 198 dakika forma giyen oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ise Rıza Çalımbay tarafından düşünülmedi. Bu oyuncuyu ise 60 dakika forma giyen Volkan Şen ve kupa maçlarında attığı gollerle dikkat çeken ancak lig maçlarında forma şansı bulamayan ve 345 dakika sahada kalan Hugo Rodallega'nın takip ettiği öğrenildi. Kupa maçlarında forma şansı bulan lig maçlarında ise henüz forma şansı bulamayan Kamil Ahmet Çörekçi de bu isimler arasında. İstedikleri kadar süre alamayan Castillo ve Bero isimlerinin de zaman zaman keyifsiz oldukları belirtiliyor.

En çok oyuncu orta sahada

Trabzonspor'da bazı mevkilerde yaşanan oyuncu fazlalığı ise dikkat çekiyor. Bordo-mavili takımda en çok oyuncu orta saha bölgesinde bulunuyor. 27 kişilik futbolcu kadrosunda 8 savunma oyuncusu, 12 orta saha oyuncusu 3 forvet oyuncusu ve 4 kaleci bulunuyor.