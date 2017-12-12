Trafiğe 7/24 Takip

Her yıl binlerce aracın trafiğe girmesi ile artan trafik yoğunluğuna Malatya Büyükşehir Belediyesi bir dizi önlemler alarak trafik sorunlarını en aza...

Her yıl binlerce aracın trafiğe girmesi ile artan trafik yoğunluğuna Malatya Büyükşehir Belediyesi bir dizi önlemler alarak trafik sorunlarını en aza indirmeye çalışıyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Trafik Kontrol Merkezi tarafından, Malatya trafiği 7/24 izleniyor. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Kontrol Merkezinin, trafikte yaşanan sıkışıklıklara anında müdahale etmek, sinyalize kavşakları yönetmek ve toplu taşıma araçlarını takip etmek amacıyla 7/24 esasına göre çalıştığı belirtildi. Trafik Kontrol Merkezi tarafından Malatya trafiğinin 163 kamerayla izlendiği belirtilirken, bu kameralardan, 48 tanesinin merkezdeki büyük kavşaklara, 106 tanesinin Trambüs istasyonlarına, 9 tanesinin de Trambüs trafo binalarına yerleştirildiği kaydedildi. Trafik Kontrol Merkezi'nde, trafik ağındaki tüm mevcut sistemler, alt-sistemler ve akıllı kavşak kontrol sistemleri, sinyalize kavşaklar gibi sensörler uzaktan kontrol/kumanda edildiği merkezde toplanan veriler ile tüm trafik ağının en etkin biçimde yönetildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, Trafik Kontrol Merkezinde belirlenen yönetmelikler doğrultusunda, toplu taşımada güven ve kaliteyi arttırmak için araç takip sistemi ve araç içi kameraların da izlendiği ifade edildi.