Trafik Cezasına Sevinen Adama Plaket

Adıyaman'da aracı trafikten men edilen ve trafik cezası kesildiği için mutlu olan Mustafa Karatürk'e Emniyet müdürü Metin Alper plaket verdi.

Adıyaman'da aracı trafikten men edilen ve trafik cezası kesildiği için mutlu olan Mustafa Karatürk'e Emniyet müdürü Metin Alper plaket verdi.

Ehliyet aldığı günden beri ilk kez trafik uygulamasına takılan sürücü Mustafa Karatürk, takıldığı ilk uygulamada ilk cezasını yediği için sevinin Mustafa Karatürk'e, Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen programda plaket verildi. Otomobilin zorunlu sigortasının gününü geçiren Mustafa Karatürk'ün otomobili çekici ile otoparka çekilirken, 90 TL para cezası yazılmıştı. Ceza yediği için sevinen sürücünün verdiği mesajlar sosyal medyada ve görsel medyada büyük yer almıştı.

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Mustafa Karatürk, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Son yıllarda ülkemize baskı yapmaya çalışan ülkelere rağmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak elimizden geleni yapacağız. Dünyada böyle bir ülke yoktur. Başımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olması ayrı bir güzelliktir. Bu ülke şehitlerin kanı ile ülke olmuştur. Son yıllarda ülkemiz ileri gittiği için dış ülkeler bizi çekemiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz ve Çerkez hiçbir ayrım yapmadan birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Çanakkale'de ki gibi gerekirse yine çarpışarak ülkemizi koruruz" dedi.

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper ise, sürücüye duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Kendisinin trafik görevlilerinin uyguladığı cezada, gösterdiği olgun davranış, trafikte ki saygı konusuna güzel bir örnektir. Bu ulusal medyada gündeme oturdu. Bu davranışın Adıyaman'da olması bizim için önemlidir. Görevlilerime karşı verdiği güzel mesajdan dolayı ve birlik ve beraberlik konuşmasından dolayı şükranlarımı sunup, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Emniyet Müdürü Metin Alper, Mustafa Karakürt'e teşekkür plaketi verdi.