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Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

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Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı
Edremit Trafik Tesçil Denetleme Büro Amirliği ekipleri trafik denetimlerini artırdı.

Edremit Trafik Tesçil Denetleme Büro Amirliği ekipleri trafik denetimlerini artırdı.

Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tesçil Denetleme Büro Amirliği ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Okulların tekrar açılmasıyla birlikte yoğunlaşan trafik akışında özellikle mesai ve okul saatlerinde denetim yapan amirlik vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı. Yapılan denetimlerde toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alımı, evrak kontrolleri yapılırken, hususi ve tircari araçlarda evrak kontrolleri yapıldı. Sürücülerin özellikle mesai ve okul giriş çıkış saatlerinde yoğun bir şekilde trafikte olduğunun altını çizen ekipler vatandaşları trafik kurallarına uymakta daha duyarlı olmaları konusunda uyardılar. Yapılan kontrollerde 83 araç kontrol edilirken trafik kurallarına sürücü, yolcu ve yaya olarak her zaman uyulması gerektiğinin altı önemle çizildi.

Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

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