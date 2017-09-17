Trafik Işıklarına Çarparak Durabildi

Gaziantep'te yeşil ışıkta geçmek isteyen minibüs, trafik ışıklarına çarptı. Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
İddiaya göre, Gaziantep'ten Osmaniye istikametine seyir halinde bulunan Kadir K. idaresindeki 60 DY 329 plakalı minibüs, Nurdağı ilçesi Ziraat Bankası Kavşağı'nda, yeşil ışıkta geçmek amacıyla hız yaptı. Kırmızı ışığın yanması üzerine öndeki araçlar durunca, sürücünün direksiyonu kırması üzerine minibüs, kavşakta bulunan trafik lambalarına çarptı. Trafik lambaları devrilirken sürücü şans eseri yara almadan kazadan kurtuldu.
Polis olay yerinde inceleme yaptı.
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