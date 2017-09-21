Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı

Muş'ta meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Muş'ta meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Polisin özellikle trafik ve asayiş başta olmak üzere birçok konuda yardımcısı olan MOBESE kameraları, trafik kazalarını anbean kaydediyor. Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, Hastane kavşağında yolun karşısına geçmekte olan 2 vatandaştan biri, hızla ilerleyen aracın altında kalmamak için son bir hamle yaparak motor kaputunun üzerine sıçrıyor. Yaptığı hamleyle çarpmanın etkisini azaltan vatandaş, kazayı hafif sıyrıklarla atlatıyor.

Görüntülere yansıyan bir başka kaza ise Atatürk Bulvarı'ndaki polisevi önünde meydana geldi. İstasyon istikametinden belediyeye gelmekte olan ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet, kontrolsüz bir şekilde dönmeye çalışan araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen 2 kişi hafif şekilde yaralanıyor.