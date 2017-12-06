Trafik Kazaları Mobese’de

Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Ağrı'da geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Ağrı'da geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

MOBESE'ye Iğdır'dan yansıyan görüntüde adeta bir facianın eşiğinden dönüldüğü görüldü. Akaryakıt yüklü tanker hızla seyir halindeyken yolun kenarından ana yola u dönüşü yapan içerisi yolcu dolu minibüse ortadan çarparak savuruyor. Bu sırada yolun kenarına çıkan tanker koyun sürüsüne dalarak hayvanların telef olmasına neden oldu. Feci kazada tankerde bulunan akaryakıtın alev almaması adeta bir faciayı önledi.

MOBESE kameralarına Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da takılan kazalarda da çoğunlukla dikkatsizlik ve aceleciliğin ön planda olduğu gözlemlendi.