Trafik Kazası 3 Yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde D 100 karayolu Koyulhisar - Akseki köyü kavşağında meydana geldi. Kazada, İstanbul'dan Ağrı'ya gitmekte olan B.A.(25) yönetiminde ki 01 OY 848 plakalı minibüs Akseki kavşağında kayarak bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisi ile minibüste bulunan B.A.(25), B. N.(31) ve Y.D. (23) yaralandılar.Yaralılar 112 ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan B.A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Uygulama hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.