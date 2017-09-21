Trafik Kazasında Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'da 16 yaşındaki genç, aşırı hızla giderken tıra çarparak hayatını kaybetti.

Bursa'da 16 yaşındaki genç, aşırı hızla giderken tıra çarparak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 20.00 sıralarında Bursa Ankara Otoyolu Mudanya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Beş arkadaş, iddiaya göre kullandıkları motosikletlerle Çevre yoluna çıkarak birbirleri arasında tehlikeli yarışa başladılar. Yolda diğer araçları hiçe sayarak hem aşırı hız yapan hem de kontrolsüz şerit değiştiren gençler hayatlarını hiçe saydı. 16 BVP 96 plakalı motosikleti kullanan Kemal Deniz(16) aşırı hızla giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek solunda seyir halinde olan B.Ç. kontrolünde ki 16 ZM 289 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyile motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen ve araç altında kalan Kemal Deniz olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Deniz'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.